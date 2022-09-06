Кот Ларри подтвердил, что Джонсон покинул резиденцию на Даунинг-стрит

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Кот Ларри с Даунинг-стрит сообщил, что ушедший с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон покинул резиденцию.

"Да, я вышел проверить, что он ушел. Он ушел", – говорится на странице кота в Twitter.

Публикация проиллюстрирована фотографией с сидящим на пороге входной двери в резиденцию премьера на Даунинг-стрит Ларри.

Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии 7 июля. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства.

Место премьер-министра Великобритании заняла Лиз Трасс. Политик получила 81,3 тысячи голосов. Она также возглавила британскую Консервативную партию. Ее соперник, бывший министр финансов Риши Сунак, набрал 60,4 тысячи голосов.

МИД считает, что деятельность российского посольства в Лондоне может оказаться под ударом в связи с избранием Трасс на пост. В ведомстве утверждают, что новое руководство может поддержать волну русофобии.

