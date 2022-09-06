Захарова прокомментировала план Италии по снижению зависимости от энергоресурсов РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Реализация итальянского плана по уменьшению зависимости от российских энергетических ресурсов окажет негативное влияние на жизнь граждан Италии, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Пандемия возвращается. Только теперь ее творят политики. Но ситуация значительно хуже", – приводит ее слова Pravda.Ru.

По мнению представителя внешнеполитического ведомства, данный план был навязан властями Евросоюза. Она подчеркнула, что жителей Италии ждет температура в домах не выше 18–19 градусов, а также сокращение на несколько часов режима отопления.

Из-за США и ЕС Италии грозит "экономическое самоубийство", завила Захарова.

Ранее один из лидеров итальянской партии "Лига Севера" Маттео Сальвини обратился к руководству ЕС с требованием возместить расходы европейцев из-за последствий санкций в отношении РФ.

По его словам, санкции повысили доходы России и опустошили карманы итальянских граждан и бизнесменов.

