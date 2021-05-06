Лавров прокомментировал позицию некоторых политиков по Казахстану

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Никаких высказываний, которые бы подвергали сомнению договоренности о развитии союзничества РФ и Казахстана, от людей, определяющих российскую политику по отношению к этой стране, никогда не звучало и не прозвучит, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Так он прокомментировал провокационные заявления отдельных российских политиков в отношение Казахстана, передает РИА Новости.

"Есть политики, которые гонятся за какими-то сенсациями, есть политики, которые считают, что если они будут обостренно ставить вопросы, которые достаточно спорно выглядят, мягко скажем, то они будут привлекать к себе внимание, чтобы о них не забыли. Знаете, как у нас говорят: "Не важно, хорошо или плохо, главное, чтобы о тебе в газетах писали". Может быть, они из этой оперы", – сказал министр.

Он добавил, что суть договоренностей между двумя странами – в уважении суверенитета, территориальной целостности и политической независимости друг друга.

В конце прошлого года глава комитета Госдумы по образованию и науке Никонов заявил, что территория Казахстана является большим подарком от России. Позже он пояснил свои слова. По его мнению, интересы Казахстана были соблюдены во время определения границ Казахской ССР.

В Казахстане возмутились словами Никонова. МИД страны передал ноту РФ в связи с высказыванием депутата.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев определил главное богатство Казахстана – "священную землю, унаследованную от предков". Он отметил, что народ Казахстана жил на своих землях во времена Золотой Орды, Тюркского ханства, при гуннах и саках.

Токаев попросил официально и публично противостоять иностранцам, которые подвергают сомнению территориальную целостность Казахстана. Он также призвал воздержаться от критики добрососедских отношений двух стран.