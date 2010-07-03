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17:59

Хафтар проинформировал РФ о действиях нацармии в Ливии

политика

17:59

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов провел телефонный разговор с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром. Стороны обсудили действия Ливийской национальной армии по борьбе с террористами, сообщается на сайте МИД РФ.

Ранее Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". В свою очередь глава правительства нацсогласия Файез Саррадж отдал приказ применить силу в случае необходимости.

На сегодняшний день в Ливии царит двоевластие – на востоке заседает избранный парламент, а в Триполи, на западе, правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Власти восточной части страны сотрудничают Хафтаром, чья армия воюет с боевиками. Национальная нефтяная компания Ливии придерживается нейтралитета.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нестабильность и хаос в регионе связаны с нелегитимным военным вмешательством НАТО.

политика

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