Хафтар проинформировал РФ о действиях нацармии в Ливии

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Замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов провел телефонный разговор с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром. Стороны обсудили действия Ливийской национальной армии по борьбе с террористами, сообщается на сайте МИД РФ.

Ранее Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". В свою очередь глава правительства нацсогласия Файез Саррадж отдал приказ применить силу в случае необходимости.

На сегодняшний день в Ливии царит двоевластие – на востоке заседает избранный парламент, а в Триполи, на западе, правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Власти восточной части страны сотрудничают Хафтаром, чья армия воюет с боевиками. Национальная нефтяная компания Ливии придерживается нейтралитета.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нестабильность и хаос в регионе связаны с нелегитимным военным вмешательством НАТО.