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06 февраля, 12:47

Политика

Бывший глава администрации президента Бектенов стал новым премьером Казахстана

Фото: телеграм-канал "Tengrinews.kz - Новости Казахстана"

Казахский президент Касым-Жомарт Токаев назначил новым премьером страны бывшего руководителя своей администрации Олжаса Бектенова. Соответствующий указ опубликован на сайте лидера страны.

"Назначить Бектенова Олжаса Абаевича <...> освободив от ранее занимаемой должности", – говорится в документе.

До этого председатель нижней палаты парламента предложил на эту должность кандидатуру Бектенова. На заседании большинство депутатов дали свое согласие на утверждение политика на должность.

Глава Казахстана отправил правительство республики в отставку 5 февраля. Это решение он объяснил статьей 70 Конституции Казахстана, однако о причинах не уточнялось.

Казахстанское правительство вместе с премьер-министром отправлено в отставку

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