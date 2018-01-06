После протестов во дворце были задержаны 11 саудовских принцев − СМИ

В Саудовской Аравии 11 принцев были задержаны за протесты в королевском дворце, передает РИА Новости.

По данным интернет-газеты "Сабк", принцы выразили протест, потребовав отмены приказа, изданного саудовским королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Этот указ прекращает оплату счетов принцев за воду и электричество.

Представители монаршей семьи также настаивали на денежной компенсации за казнь их двоюродного брата.

Когда протестующие принцы заявили об отказе покинуть дворец, королевская гвардия арестовала их. По информации СМИ, в настоящее время 11 принцев находятся под стражей в тюрьме "Эль-Хайр" и ждут судебного разбирательства.

В ноябре 2017 года новый комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии под руководством наследного принца Мухаммеда бен Салмана постановил задержать 11 принцев и четырех министров. В рамках следствия было допрошено в общей сложности около 320 человек.