Власти Греции заявили, что никто не вправе препятствовать "Северному потоку – 2"

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Никто не имеет права мешать реализации проекта газопровода "Северный поток – 2", заявил специальный советник премьер-министра Греции Димитриос Веланис.

По его словам, все признают, что это вопрос и общеевропейской политики, и энергетической политики Евросоюза. Он также выразил надежду, что в Грецию и далее по Европе в скором времени поступит российский газ.

По мнению Веланиса, Евросоюз с пониманием относится к потребностям стран по российскому газу.

"Как, например, по "Северному потоку – 2". Мы видим, что в принципе никто не имеет права помешать этому "Северному потоку". Потому что потребности Европейского союза вырастут еще на 100 миллиардов кубометров газа", – сказал советник премьера Греции, передает RT.

Ранее Владимир Путин, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", заявил, что газопровод "Северный поток – 2" связан с увеличением потребления энергии в Европе. В сентябре в Министерстве энергетики США заявили, что намерены ввести дополнительные санкции против российского энергетического сектора.