Боевики активизировались в идлибской зоне после начала Турцией операции в Сирии – МО РФ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Группировки боевиков активизировали свои действия в идлибской зоне после объявления Турцией о планах провести операцию в Сирии, заявил заместитель руководителя российского ЦПВС контр-адмирал Олег Журавлев.
"На фоне заявлений турецкого руководства о начале новой военной операции на севере Сирийской Арабской Республики, в идлибской зоне деэскалации отмечается активизация деятельности незаконных вооруженных формирований, направленная на обострение обстановки", – приводит его слова ТАСС.
Журавлев уточнил, что террористы, действия которых обострились в идлибской зоне, накапливают резервы, а также повышают уровень подготовки и боевой активности.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ВС государства собираются провести новую трансграничную операцию в районах Манбиджа и Телль-Рифата на севере Сирии против членов Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны".
Позднее в министерстве иностранных дел России заявили, что озабочены сообщениями о данном решении Турции. В ведомстве также выразили надежду, что Турция воздержится от действий, которые могли бы ухудшить ситуацию в Сирии.
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