Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропорту Нижнекамска

Фото: 123RF/bombaert

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения в связи с обеспечением безопасности полетов самолетов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его данным, ограничения были введены 23 мая с 12:00 по московскому времени. Из-за этого аэропорт не может ни принимать рейсы, ни отправлять их.

"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – объяснил он.

Ранее аэропорт Казани временно ограничил работу воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 11:30 по московскому времени.

