Пасечник приостановил действие комендантского часа в ЛНР в ночь с 9 на 10 мая

Фото: ТАСС/Александр Река

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал указ о приостановке действия комендантского часа в тех районах региона, где это позволяет оперативная обстановка, с 23:00 9 мая по 04:00 10 мая. Об этом глава республики сообщил в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что жители ЛНР должны иметь возможность свободно и без препятствий участвовать во всех торжествах, которые пройдут в муниципалитетах в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Пасечник также призвал граждан соблюдать меры безопасности на мероприятиях.

Тем не менее комендантский час продолжит действовать в Кременском, Сватовском и Троицком муниципальных округах, а также в городах Лисичанск, Первомайск, Рубежное и Северодонецк.

Ранее Сергей Собянин указал, что Москва в этом году продолжит программу поддержки городов-побратимов Донецка и Луганска. Специалисты должны отремонтировать 191 здание, 35,5 километра инженерных сетей, 651,8 тысячи квадратных метров дорог и 21,1 гектара общественных пространств.

Более того, в административном центре ЛНР приведут в порядка гимназию № 60 имени 200-летия Луганска.