Минфин США исключил из-под санкций против РФ защиту интеллектуальной собственности

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Минфин США исключил из-под санкций против РФ сделки, связанные с патентным, авторским правом и другими формами защиты интеллектуальной собственности в России и Штатах, сообщает ТАСС.

Отмечается, что разрешены операции, которые были бы запрещены положениями о санкциях за вредоносную иностранную деятельность России.

Ранее США ввели визовые ограничения в отношении 635 граждан России. В ведомстве заявили, что санкции введены против лиц, причастных к подавлению инакомыслия в России и за рубежом, а также действиям, угрожающим территориальной целостности Украины. Причиной также назвали нарушение прав человека в тюрьмах Донбасса.

Кроме того, США ввели новый пакет санкций против России, куда вошли 29 физических и 40 юридических лиц. Санкции ввели против Транскапиталбанка. Кроме того, в список попали около 30 связанных с банком "Открытие" лиц, в числе которых председатель правления банка Михаил Задорнов. В министерстве отметили, что санкции были введены в отношении тех, кто причастен к попыткам обойти рестрикции Вашингтона в отношении России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

