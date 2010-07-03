Пушков предрек выгребную яму "киевским болтунам"

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о его намерении "приехать в Москву вместе с союзниками на танках". Комментарий Пушкова приводит RT.

Сенатор подчеркнул, что единственным человеком, который собирался въехать в Москву на танке, был Адольф Гитлер, хотя у него было много танков и продуманный план действий.

"У киевских болтунов – ни того, ни другого. На танке куда-то собрались въехать. В итоге в выгребную яму могут лишь въехать", – сказал Пушков.

Омелян недавно заявил, что "приедет в Москву вместе с союзниками на танках", таким образом прокомментировав приглашение в Москву от Союза транспортников России.