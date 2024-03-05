В Совбезе РФ раскрыли, кто стоит за "IT-армией Украины"

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В "IT-армии Украины" состоят хакеры, проходящие обучение под руководством западных структур. Об этом сообщил помощник секретаря Совбеза РФ Дмитрий Грибков в интервью журналу "Национальная оборона".

По словам Грибкова, такая группировка собирается для проведения компьютерных атак на информационную инфраструктуру России и нарушения работоспособности государственных и частных социально-значимых систем. В связи с этим он предположил, что курируемые Западом хакеры в скором времени переориентируют свою деятельность на другие страны, включая самих заказчиков.

"Именно так поступили созданные при поддержке США террористические группировки ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка) и "Аль-Каида" (запрещенная в России террористическая группировка), которые обратили оружие против своих "родителей", – отметил он.

Грибков уточнил, что министерство цифровой трансформации Украины для вербовки хакеров по всему миру использует Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и Telegram, где размещает информацию о задачах и целях. При этом помощник секретаря Совбеза РФ высказал негодование по поводу того, что зарубежные СМИ в своих материалах публично поддерживают украинских хакеров, делая из них героев и описывая успешно проведенные компьютерные атаки.

Ранее ФСБ объявила в международный розыск украинского хакера Романа Орленко, которого заочно обвинили в использовании шпионских программ для сбора сведений о российских объектах. По статье "Создание, распространение или использование компьютерных программ, предназначенных для уничтожения компьютерной информации" обвиняемому может грозить до 4 лет лишения свободы, а также штраф на сумму до 200 тысяч рублей.



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