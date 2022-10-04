В МИД РФ назвали "письмо" Медведева генсеку ОДБК неумелой подделкой

Фото: kremlin.ru
В МИД России назвали неумелой подделкой письмо, якобы посланное заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым генеральному секретарю Организации Договора о коллективной безопасности Станиславу Засю.
Ранее в соцсетях распространилась фотографии письма, в котором якобы Медведев попросил страны ОДКБ о "военной помощи". В МИД подчеркнули, что подобный фейк появился с целью подорвать единство организации.
"Начнем с того, что штрихкод письма взят из другого имеющегося в открытом доступе документа, адресованного ректору МГИМО МИД России, а собственного такого исходящего номера письма вообще не существует (исходя из порядковых номеров текущего года)", – прокомментировали в телеграм-канале ведомства.
В МИД пожелали уверить всех участников фальсификации в том, что военный потенциал страны является гарантией безопасности жителей РФ, территорий государства, а также союзников по ОДКБ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения в некоторых СМИ Армении о принуждении со стороны России присоединиться к Союзному государству. По его словам, подобная информация является ерундой.
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