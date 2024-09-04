Депутат Плякин предложил обязать чиновников использовать общественный транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутат ГД Владимир Плякин внесет на рассмотрение законопроект, который обяжет руководителей органов власти и депутатов всех уровней пользоваться общественным транспортом. Об этом говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.

Документ предлагает чиновникам пользоваться городским транспортом в течении двух рабочих дней каждую неделю в рамках акции "Дни без автомобиля". Даты и порядок проведения акции для федеральных государственных служащих будет установлен правительством РФ, уточняется в законопроекте.

По задумке парламентария, это поможет чиновникам лучше понять проблемы общественного транспорта в регионах и повысит доверие горожан. Своим примером, подчеркнул Плякин, руководители и депутаты побудят больше граждан отказаться от личных авто.

Власти Москвы продолжают улучшать действующие маршруты общественного транспорта и создавать новые. Так, в конце лета от станции метро "Китай-город" стартовали новые маршруты ночных автобусов – н14 до станции "Молодежная" в Кунцеве и н16 до проезда Карамзина в Ясеневе. В результате ночной транспорт получили жители 23 районов.

