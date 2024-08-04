WSJ: Иран отказался смягчить свою реакцию на убийство главы политбюро ХАМАС

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Иран отказался смягчить свою реакцию на убийство председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и намерен ответить Израилю, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.

До этого, по словам журналистов, арабские страны и США пытались уговорить Тегеран отказаться от военного удара, но лидеры страны решили отомстить, даже если это приведет к войне.

Хания погиб в результате удара израильской армии снарядом малой дальности с боеголовкой, уверены в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Вооруженные силы государства уточнили, что операция по убийству политика была разработана и осуществлена Израилем при поддержке Штатов. В ответ на это верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении прямого удара по Израилю.

