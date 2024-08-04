США привлекут союзников для защиты Израиля от возможной атаки

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США привлекут силы союзников для коллективной защиты Израиля от возможной атаки, сообщил заместитель советника президента по национальной безопасности Джон Файнер.

"Мы готовимся снова сделать это в случае необходимости", – заявил он в интервью CNN.

Изменения в боеготовности Штатов в регионе направлены на подготовку к возможной атаке Ирана или любого другого противника, подчеркнул Файнер.

Ранее американский лидер Джо Байден переговорил по телефону с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. В ходе разговора стороны обсудили возможности обороны США для поддержки Израиля.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи до этого отдал приказ о нанесении прямого удара по Израилю в ответ на убийство главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании.

