В Совфеде ответили на угрозы экс-главы Эстонии лишить Россию контроля над Петербургом

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на угрозы бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса лишить Россию контроля над Санкт-Петербургом.

"Экс-глава Эстонии Ильвес развеселил. Ему впору выступать в КВН или в таллинском варьете. Его фантазии на тему потери Россией Омска, Томска и даже Петербурга вызывают лишь улыбку. Мы их Гитлеру не отдали, а уж Ильвесу", – написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Он посоветовал эстонской стороне успокоиться и "скушать твикс".

Ранее Ильвес заявил, что Россия может лишиться нескольких крупных городов, включая Санкт-Петербург, Омск и Томск, если решит атаковать Эстонию. При этом, по его словам, в военном смысле стране ничего не угрожает, так как Эстония входит в НАТО.

Высказывания прибалтийских политиков, принадлежащих к официальному мейнстриму, с точки зрения содержательности и влияния на реальную политику совершенно не интересны, считает профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта.

"Что бы они ни говорили, в конечном счете ключевые решения принимаются в Брюсселе, Париже, Лондоне, Вашингтоне, но не в Таллине", – добавил Почта, передает RT.

Эксперт подчеркнул, что Таллину следовало бы налаживать связи с Москвой, а не рушить их.

В апреле глава МИД Эстонии Свен Миксер заявил, что республика планирует выстраивать отношения с Россией, исходя из позиции силы. Он выдвинул в адрес Москвы сразу несколько обвинений.

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