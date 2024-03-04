Медведев заявил, что Россия исполняет особую миссию в мире

Фото: kremlin.ru

Россия на данный момент реализует особую и судьбоносную миссию во всем мире. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на марафоне "Знание. Первые", передает ТАСС.

"Мы строим будущее нашей страны. Нет сомнений, что особая миссия РФ будет исполнена", – отметил политик.

При этом он уточнил, что оппоненты России должны понять, что российской стороне не нужны чужие земли. Однако зампред Совбеза РФ также указал на то, что от своего РФ не отступится, что было не раз доказано в отечественной истории.

"Это принцип, по которому строится наша государственная пограничная политика", – подчеркнул Медведев.

Он также напомнил, что в конце марта исполняется 210 лет со дня взятия Парижа русскими войсками. Тогда, как он рассказал, Российская империя навела порядок в Европе и добилась смены власти в Париже на приемлемых представителей этой страны для России и ее союзников. Так далеко на Запад, по словам зампреда Совбеза, РФ не заходила никогда.

"Зачем нам вообще это было надо? Необходимо было разгромить противника и устранить прямую военную угрозу", – объяснил Медведев.

Однако он уточнил, что РФ также преследовала и геополитические цели: обеспечить безопасность российских рубежей на довольно долгое время. При этом, как утверждает Медведев, безопасности можно добиться лишь тогда, когда страна уверена в стабильности ситуации за границами собственного периметра.

"То есть в гораздо более широких масштабах. Причем чем больше страна, тем больше масштаб внешней стабильности, который для этого нужен. Это понятная закономерность", – подытожил зампред Совбеза РФ.

Ранее Медведев сообщил, что примеры "трупного разложения мозгов" западных политиков появляются каждый день. По его словам, люди, которые ни дня не проработали на госслужбе, управляют войсками и распоряжаются жизнями миллионов людей, посылая их на смерть.

По мнению зампреда Совбеза РФ, западные лидеры совершают в дату начала СВО "театральные визиты" в Киев, чтобы отвлечь своих граждан от накопившихся проблем и еще раз "облизать грязный сапог американского хозяина".



Медведев призвал сплотиться вокруг президента РФ