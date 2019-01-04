Германия заявила о возможном ухудшении отношений с Россией в 2019 году

Уполномоченный правительства Германии по связям с Россией Дирк Визе не исключил ухудшения отношений между Москвой и Берлином в 2019 году.
"Что касается глобальных проблем в отношениях с Россией, то здесь я настроен скептически. Мы столкнемся с резким ухудшением", – сказал он в интервью изданию Pfälzische Merkur.
По словам Визе, причина этого заключается в крайне непредсказуемой политике, которую демонстрировала Москва в 2018 году.
Ранее депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер заявил, что Германия каждый месяц теряет 618 миллионов евро из-за антироссийских санкций. Об этом сообщают "Известия".
По его словам, санкции и ухудшение торговых отношений с РФ противоречат национальным интересам Германии. Берлин принимает на себя порядка сорока процентов всего ущерба странам Евросоюза от антироссийских санкций. Политик отметил, что непонятно ради чего ЕС продолжает вводить ограничительные меры против РФ.
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