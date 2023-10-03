Посол Венесуэлы сообщил, что визит Мадуро в Россию пока не подтвержден

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Визит главы Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию пока не подтвержден, однако в республике планируют, что он состоится. Об этом сообщил ТАСС посол страны в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.

"Конкретных дат сказать не можем", – добавил посол.

Ранее правительство Венесуэлы предложило создать зону, где финансовые операции, торговля и инвестиции будут ограждены от санкций стран Запада. Глава МИД страны Иван Хиль Пинто также заявил, что венесуэльская экономика, несмотря на "осадное положение, санкции и грабеж со стороны Запада", начала процесс восстановления.

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