Минюст РФ отменит правовые акты органов юстиции, принятые до 12 декабря 1991 года

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Российское министерство юстиции планирует отменить все формально действующие правовые акты органов юстиции СССР и РСФСР, которые были приняты до 12 декабря 1991 года. Об этом на коллегии министерства сказал глава Минюста Константин Чуйченко.

Такую дату было решено взять в связи с ратификацией соглашения о создании СНГ.

"Полагаю, что данный опыт Минюста России по "расчистке" своего правового массива должен стать определенным образцом для других ведомств", – цитирует главу ведомства ТАСС.

Приказ об отмене нормативных актов уже подготовлен и будет в ближайшее время подписан, добавил он. Исключением станут лишь те советские акты, которые были приняты вместе с другими ведомствами, либо являющиеся государственной тайной или носящие гриф "для служебного пользования".

Ранее Владимир Путин заявил о еще одном масштабном этапе дебюрократизации, говоря о модернизированном механизме регуляторной гильотины. Это поможет не только сделать послабления для бизнеса, но и расчистит нормативную базу.

