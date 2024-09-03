03 сентября, 11:17Политика
Кабмин РФ утвердил создание госсистемы управления в области охоты
Фото: 123RF/tsuguliev
Российское правительство утвердило создание государственной информационной системы управления в области охоты и охотничьих ресурсов. Соответствующий документ подписал премьер РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
Система управления заработает с 1 января 2025 года. Она позволит упростить взаимодействие властей по данным вопросам. В частности, это сократит сроки получения государственных услуг. В систему включат государственный охотохозяйственный реестр, а также другие перечни, связанные с охотхозяйствами и охотой.
Информационную систему завяжут на другие цифровые ресурсы российских ведомств, включая МВД, ФНС, Росприроднадзор, Федеральное агентство по делам национальностей, Роскадастр и региональные структуры охотничьего хозяйства. Оператором определили Минприроды РФ.
Ранее в думском комитете по экологии поддержали законопроект об обязательной сдаче экзамена на правила охоты перед получением соответствующего билета. Подготовиться к экзамену можно будет в специализированных организациях или самостоятельно. Практический опыт можно получить у охотников, у которых более пяти лет стажа.