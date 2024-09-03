Кабмин РФ утвердил создание госсистемы управления в области охоты

Фото: 123RF/tsuguliev

Российское правительство утвердило создание государственной информационной системы управления в области охоты и охотничьих ресурсов. Соответствующий документ подписал премьер РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Система управления заработает с 1 января 2025 года. Она позволит упростить взаимодействие властей по данным вопросам. В частности, это сократит сроки получения государственных услуг. В систему включат государственный охотохозяйственный реестр, а также другие перечни, связанные с охотхозяйствами и охотой.

Информационную систему завяжут на другие цифровые ресурсы российских ведомств, включая МВД, ФНС, Росприроднадзор, Федеральное агентство по делам национальностей, Роскадастр и региональные структуры охотничьего хозяйства. Оператором определили Минприроды РФ.



Ранее в думском комитете по экологии поддержали законопроект об обязательной сдаче экзамена на правила охоты перед получением соответствующего билета. Подготовиться к экзамену можно будет в специализированных организациях или самостоятельно. Практический опыт можно получить у охотников, у которых более пяти лет стажа.

