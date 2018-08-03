Студенты 30 столичных вузов расскажут москвичам о выборах мэра

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей
Студенты более 30 университетов примут участие в информировании граждан о предстоящих выборах мэра столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на члена Мосгоризбиркома Дмитрия Реута.
"Мы провели встречу с молодежными организациями, студентами, которых попросили помочь проинформировать граждан о новшествах на предстоящих выборах, и вообще о самих выборах, о том, что они состоятся 9 сентября", – заявил Реут.
По его словам, в ближайшее время количество университетов, которые посодействуют МГИК, увеличится.
Информировать о выборах будут студенты МГУ имени Ломоносова, РУДН, МГИМО, Первый МГМУ имени Сеченова и другие.
Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. За должность борются действующий градоначальник Сергей Собянин, Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ, Илья Свиридов от "Справедливой России" и Михаил Балакин от "Союза горожан".
В день голосования время работы избирательных участков продлят с привычных 20:00 до 22:00. Избирательные участки организуют на 209 точках вне Москвы – в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях.
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