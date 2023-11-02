Посол РФ в Вашингтоне назвал провальной политику Штатов в отношении Киева

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Политика США в отношении Киева оказалась провальной, никакого контрнаступления не происходит. Об этом российский диппредставитель в Штатах Анатолий Антонов заявил в эфире Первого канала.

По его словам, в настоящее время американская сторона наращивает поставки оружия Украине. Российская армия, в свою очередь, успешно уничтожает все это вооружение, отметил он.

Вместе с этим он указал, что Москва оценивает ядерные возможности Вашингтона в совокупности и намерена искать компенсирующий потенциал против всей суммы американских ядерных сил.

"И мы будем искать компенсирующие средства и силы не для того, чтобы взять какую-то часть американского ядерного потенциала и сказать: "Только он будет использован против России". Конечно, нет, мы будем искать компенсирующий потенциал против всей суммы носителей и боезарядов Соединенных Штатов Америки", – указал он.

Антонов также выразил уверенность, что американская сторона не готова к диалогу с Москвой ни по украинскому вопросу, ни по палестино-израильскому конфликту. Дипломат уточнил, что Вашингтон верит в то, будто находится "на островке свободы и благополучия, который позволит США решить все проблемы в одиночку".

Ранее замглавы МИД России Евгений Иванов рассказал, что Москва не наблюдает никакого улучшения в диалоге между РФ и США по нормализации работы дипмиссий. По его словам, какие-либо решения и договоренности отсутствуют.

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