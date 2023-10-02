Боррель проведет в Киеве заседание глав МИД стран Евросоюза 2 октября

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель организует в понедельник, 2 октября, неформальное собрание Совета МИД государств ЕС. Об этом он написал в соцсети X.

"Я созываю сегодня в Киеве глав МИД стран ЕС на первое в истории заседание 27 членов стран союза за его пределами. Будущее Украины – в ЕС", – заявил Боррель.

Ранее глава внешнеполитической службы блока заявил, что Евросоюз сожалеет о принятом в Штатах проекте бюджета без помощи Киеву. Боррель выразил надежду, что это решение будет пересмотрено. Вместе с этим он призвал Вашингтон продолжить оказывать Украине финансовую помощь.

До этого Боррель сообщал, что Киеву перед вступлением в ЕС предстоит трудный бой. Европейская дипломатия должна заставить украинское население потрудиться для этого, подчеркнул он.

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