Действующий президент Мексики поздравил с победой на выборах Лопеса Обрадора

2 июля, 09:14
Фото: AP/Geert Vanden Wijngaert
Действующий президент Мексики Энрике Пенья Ньето поздравил с победой на выборах главы государства Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
По предварительным данным подсчета голосов, кандидат от левых сил Лопес Обрадор получил поддержку примерно 53–53,8% избирателей. Такие цифры привел глава Национального избирательного института Лоренсо Кордоба.
Пенья Ньето пожелал Лопесу Обрадору успеха, пообещав, что правительство окажет все необходимое содействие для "организованной и эффективной передачи власти". "Еще раз солидность наших институтов и нашей демократии получила подтверждение", – подчеркнул Пенья Ньето в своем микроблоге в Twitter.
Felicito a Andrés Manuel @lopezobrador_. Le deseo éxito en beneficio de México. Él y su equipo contarán con el apoyo del @gobmx para realizar una transición ordenada y eficiente. Una vez más, se acredita la solidez de nuestras instituciones y de nuestra democracia. pic.twitter.com/1Ne9RMiace— Enrique Peña Nieto (@EPN) 2 июля 2018 г.
Главы США, Венесуэлы, Кубы, Боливии и Колумбии также направили свои поздравления Лопесу Обрадору.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: