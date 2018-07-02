Действующий президент Мексики поздравил с победой на выборах Лопеса Обрадора

Фото: AP/Geert Vanden Wijngaert

Действующий президент Мексики Энрике Пенья Ньето поздравил с победой на выборах главы государства Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

По предварительным данным подсчета голосов, кандидат от левых сил Лопес Обрадор получил поддержку примерно 53–53,8% избирателей. Такие цифры привел глава Национального избирательного института Лоренсо Кордоба.

Пенья Ньето пожелал Лопесу Обрадору успеха, пообещав, что правительство окажет все необходимое содействие для "организованной и эффективной передачи власти". "Еще раз солидность наших институтов и нашей демократии получила подтверждение", – подчеркнул Пенья Ньето в своем микроблоге в Twitter.

Felicito a Andrés Manuel @lopezobrador_. Le deseo éxito en beneficio de México. Él y su equipo contarán con el apoyo del @gobmx para realizar una transición ordenada y eficiente. Una vez más, se acredita la solidez de nuestras instituciones y de nuestra democracia. pic.twitter.com/1Ne9RMiace — Enrique Peña Nieto (@EPN) 2 июля 2018 г.



Главы США, Венесуэлы, Кубы, Боливии и Колумбии также направили свои поздравления Лопесу Обрадору.