Захарова назвала недружественным подходом отказ в наблюдении за выборами главы Гагаузии

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Молдавия проявила недружественный подход к России, отказав посольству РФ в Кишиневе в возможности наблюдать за выборами главы Гагаузии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что российские представители всегда принимали участие в наблюдении за выборами главы этого региона.

"К сожалению, на этот раз такая возможность посольству России в Молдавии предоставлена не была, в отличие от сотрудников дипломатических миссий ряда других стран", – заявила дипломат.

По ее словам, так Кишинев продемонстрировал свою склонность к двойным стандартам.

Захарова добавила, что принятие решения по приглашению международных наблюдателей на общенациональные и местные выборы – это внутреннее дело государств, при этом Молдавия брала на себя обязательство "стремиться содействовать доступу международных наблюдателей к избирательным процессам, проводимым на более низком, чем общенациональный, уровне".

Она также выразила надежду, что на втором туре выборов избирателям будет предоставлена возможность действительно свободного волеизъявления. В Москве также надеются, что вновь избранное руководство региона будет продолжать линию на развитие традиционных связей с Россией и российскими регионами, заключила Захарова.

Ранее премьер Молдавии Дорин Речан рассказал, что руководство страны не позволит въехать в государство Владимиру Путину и другим официальным лицам РФ, а также деятелям культуры, которые участвуют в избирательных кампаниях в этой стране. По его словам, власти готовят черный список тех людей, которым будет запрещен въезд.

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