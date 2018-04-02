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02 апреля 2018, 16:58

В мире

Главы России, Турции и Ирана в Анкаре заявят о поддержке суверенитета Сирии

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и иранский лидер Хасан Роухани 4 апреля в Анкаре заявят о приверженности поддержки суверенитета и территориальной целостности Сирии, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Как мы ожидаем, лидеры и в ходе заседания, и в ходе встречи, и в совместном заявлении подчеркнут приверженность поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии – это для нас крайне важно", – сказал Ушаков, передает РИА Новости.

Помощник президента подчеркнул, что Россия, Турция и Иран понимают безальтернативность политического урегулирования сирийского кризиса.
"Роль членов международного сообщества – это помогать достичь консенсуса и продвинуться в скорейшем восстановлении прочного мира и возвращения страны к нормальной жизни", – отметил Ушаков.

Вторая трехсторонняя встреча глав России, Турции и Ирана пройдет по инициативе Анкары. Страны стали гарантами астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

Ранее стало известно, что Владимир Путин посетит Турцию по приглашению Эрдогана 3-4 апреля.

политика власть
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