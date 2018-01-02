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Биометрический контроль на границе с Украиной прошли почти две тысячи россиян. Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было, в целом граждане спокойно реагируют и проходят формальности в виде биометрического контроля", – отметил он, передает РИА Новости.

В конце декабря 2017 года стало известно, что на пунктах пропуска украинско-российской границы заработает система биометрического контроля заработает. Мобильные комплексы будут использовать в тестовом режиме. За это время власти должны подготовиться к полномасштабному запуску системы.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что в случае введения виз Россия примет "зеркальные меры".