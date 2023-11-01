Погранкомитет Белоруссии сообщил о провокациях со стороны Украины

Фото: ТАСС/Пограничный комитет Беларуси

Украина до сих пор осуществляет небольшие провокации на границе с Белоруссией. Об этом рассказал на заседании председатель белорусского пограничного комитета Константин Молостов, передает БЕЛТА.

"Вывешивание каких-то своих флагов, в том числе националистических, включение гимна Украины, попытка порчи пограничных знаков, в том числе почему-то и своих, включение звуковещательной аппаратуры и так далее", – сообщил он.

Однако, по словам Молостова, главным видом провокации стало применение Украиной беспилотников, с чем пограничный комитет ведет борьбу.

Ранее правительство Украины решило прекратить действие соглашения о сотрудничестве стран СНГ по борьбе с преступностью в части отношений с правительствами России и Белоруссии. Соглашение было подписано 25 ноября 1998 года. Оно предусматривало сотрудничество между странами в рамках предупреждения, пресечения, выявления и раскрытия преступлений.

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