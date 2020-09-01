Трамп опроверг сообщения СМИ о перенесенных им микроинсультах

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Президент США Дональд Трамп назвал недостоверными сообщения СМИ о том, что якобы перенес в 2019 году несколько микроинсультов.

Американский лидер отреагировал на заявление телеканала CNN, в эфире которого был озвучен отрывок из книги корреспондента New York Times. Автор утверждал, что вице-президенту Майку Пенсу в ноябре 2019 года было поручено занять пост, если Трампу потребуется серьезное медицинское вмешательство.

В администрации президента посещение центра Уолтера Рида назвали плановым обследованием.

"Это никогда не закончится! Теперь они пытаются сказать, что ваш любимый президент, я, посещал медицинский центр Уолтера Рида из-за нескольких микроинсультов. Никогда не случалось с этим кандидатом – фейкньюс", – написал Трамп в своем Twitter-аккаунте.

Американский президент подчеркнул, что СМИ могут иметь в виду кандидата от другой политической партии США.

Ранее в некоторых источниках сообщалось, что Трамп якобы намерен высечь свое лицо на горе Рашмор, где уже изображены президенты США Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Теодор Рузвельт и Авраам Линкольн. Впоследствии американский лидер опроверг данную информацию.

