ЕС призвал РФ не использовать атаки БПЛА в Москве для интенсификации СВО

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Европейский союз призвал РФ не применять атаки дронов в столице для эскалации ситуации на Украине. Он также не имеет информации о происхождении БПЛА, сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

"Оружие, поставляемое по линии Европейского фонда мира, может быть использовано только для защиты территориальной целостности Украины", – цитирует ее ТАСС.

Об атаке стало известно в ночь на 1 августа. Как сообщал Сергей Собянин, украинский дрон врезался в ту же башню, что и в прошлый раз. В результате оказался поврежден фасад на уровне 21-го этажа здания. Там располагается министерство экономического развития РФ. В результате инцидента никто не пострадал.

Как позже уточнили в Минобороны РФ, в сторону Москвы направлялись три вражеских беспилотника. Два из них были сбиты в области, один удалось подавить средствами РЭБ на территории столицы, в результате чего тот рухнул в районе делового центра.

Утром 30 июля Минобороны РФ также сообщало о предотвращении атаки украинских беспилотников. Один из них был ликвидирован средствами ПВО в воздухе над Одинцовским районом Московской области, а два других БПЛА были подавлены средствами РЭБ и, потеряв управление, рухнули на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новой атакой беспилотников на Москву Украина продолжает раскрывать себя в глазах мирового сообщества как террористическую ячейку.

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при атаке украинских беспилотников