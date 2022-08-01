Умер последний глава КГБ СССР Вадим Бакатин

Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской

Умер последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин, сообщает РИА Новости.

Бакатин ушел из жизни в возрасте 84 лет. Детали его смерти не приводятся. По некоторым данным, похороны политика пройдут на Троекуровском кладбище столицы.

Вадим Бакатин был первым секретарем Кировского, а затем Кемеровского обкома КПСС. В 1988 году его назначили главой МВД. В 1991 году он баллотировался в президенты РСФСР, заняв последнее место.

В августе 1991 года Бакатин возглавил КГБ. При нем была проведена реформа Комитета государственной безопасности, после чего его разделили на несколько самостоятельных спецслужб.

В январе 1992 года Борис Ельцин отправил Бакатина в отставку. После этого государственных должностей он больше не занимал.