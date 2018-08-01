В штабе кандидата Собянина обсудили комплексное развитие столичных районов

Фото: предвыборный штаб Сергея Собянина

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин обсудил с экспертным сообществом предвыборные районные программы в рамках своей агитационной кампании. Обсуждали программу в избирательном штабе кандидата. Собянин предложил отдельную комплексную программу развития и благоустройства для каждого столичного района.

По его словам, все разработанные программы направлены на то, чтобы каждый житель столицы имел равные возможности.

"Все наши программы настроены на то, чтобы обеспечить москвичам равные возможности. Казалось бы, этого и достаточно, но в отдельных районах не хватает поликлиник, в другом районе не хватает парков. И в среднем эту проблему не решить. Ее надо решать в конкретной привязке к каждому району, у [каждого] района должна быть своя комплексная программа развития", – сказал Сергей Собянин, отметив, что важно, чтобы программа была не формальной и не на временный период.

По его словам, новую комплексную программу, созданную отдельно для каждого района, можно будет постоянно обновлять и утверждать "в годовом цикле".

"С одной стороны эта программа будет активной и живой. Таким образом, мы достигнем более комплексного развития Москвы", – добавил Собянин.

Развитие московских районов, по его словам, остается одной из важнейших тем, которые волнуют жителей города. В рамках проведенных ранее непубличных встреч с жителями районов, приняли решение создать проект "Мой район".

Среди основных направлений развития районов, по словам кандидата, создание дорожной сети, обустройство велодорожек, проведение культурно-массовых мероприятий на районном уровне и целый комплекс других проектов.

Собянин также рассказал о реконструкции библиотек в Москве в современные медиапространства.

"Мы сейчас работаем по трем направлениям. Первое это реконструкция и модернизация библиотек. Это создание открытого медиапространства на основе старых советских библиотек и обеспечение их современным компьютерным оборудованием, книгами, создание нового дизайна, новой атмосферы", – сказал он.

Второй проект, по словам кандидата в столичные мэры, касается домов культуры, а в рамках третьего направления предполагается модернизировать все музыкальные школы.

Президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева в ходе круглого стола отметила, что программа развития столичных районов является своевременной.

По ее словам, проблема различий в районах по социальным досугам есть. Она отметила, что отдаленные районы в 3,5 раза менее обеспечены культурно-досуговыми организациями, чем центр.

"Конечно, все территории Москвы не могут быть обеспечены одинаково эксклюзивными услугами, "Большим театром" например, но уж стандартным набором услуг повседневного потребления - конечно, эту дифференциацию нужно снижать", – сказала Косарева.

Также президент фонда "Институт экономики города" предложила обустроить общественные туалеты на территории пересадочных станций столичной подземки.

Архитектурный критик, партнер КБ "Стрелка" Григорий Ревзин, в свою очередь заявил, что в каждом московском районе нужно сделать центральную улицу. По его словам, эта улица должна представлять собой центр района.

Также он высказал мнение, что школы должны стать центрами культурного и спортивного досуга для жителей района.

"Если мы смотрим на опыт Финляндии, Скандинавии, мы видим, как школы становятся микрорайонами центрами. Они собирают в себя активность и пожилых, и спортивную активность микрорайона", – подчеркнул Ревзин.

Ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов поддержал идею создать досуговые центры на базе образовательных учреждений.

Он отметил, что в столице порядка 100 университетов.

"У нас в центре пять-шесть университетов. Все остальные расположены ближе к окраинам. Мне кажется, нам надо договориться с ректорами о следующем: университет открывается гораздо шире, чем он открыт сейчас. Университет, может быть, тратит некоторые деньги, давайте их им компенсируем", – сказал Кузьминов.

Он отметил, что во многих университетах есть музеи, но они закрыты для массового посещения, а можно было бы их сделать местом, куда будут приходить москвичи.

Встреча с экспертным сообществом стала второй в цикле "круглых столов", которые планирует провести кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин в ближайшее время с целью формирования своей предвыборной программы. Предыдущую встречу посветили вопросам развития сферы здравоохранения Москвы.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".