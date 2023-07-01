Российский военкор сообщил о подготовке Киева к сдаче Сум и Харькова

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Украина готовит к сдаче города Сумы и Харьков. Об этом военный корреспондент Александр Сладков написал в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в этих городах началась эвакуация крупных предприятий.

"Противник укрепляет вторую линию своей обороны", – добавил военкор.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ряд стран затягивают процесс подготовки украинских пилотов на американских истребителях F-16. При этом политик добавил, что ему неизвестно, для чего они это делают.

До этого Зеленский заявил, что Киеву недостаточно помощи от партнеров. Украинский лидер подчеркнул, что если бы стране предоставили больше артиллерии, то процессы на поле боя шли бы гораздо быстрее.

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