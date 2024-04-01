Экс-советник Минобороны Украины заявил, что Сырский соврал о продвижении ВСУ

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский врет об успехах украинских сил на фронте. Такое заявление сделал экс-советник главкома и журналист Юрий Бутусов в своем видеоблоге.

"Слова о том, что количество возвращенных нами позиций превышает количество потерянных не отвечает действительности. Фраза, что врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, к сожалению, тоже не отвечает действительности", – приводит его слова РИА Новости.

Он также сообщил, что российские силы продвигаются вперед и захватывают значительные территории.

Сырский ранее все же признал, что украинская армия испытывает серьезные трудности на поле боя. С его слов, ВС РФ используют управляемые авиабомбы, которые наносят удары по укреплениям украинцев. Кроме того, преимущество в артиллерии у Вооруженных сил России 1 к 6 не в пользу ВСУ, сообщил главком.

При этом Сырский также заявлял, что украинское командование хочет подготовить резервы для проведения нового наступления.