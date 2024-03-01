Российские войска отразили две атаки ВСУ на южнодонецком направлении

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военнослужащие отразили две атаки ВСУ на южнодонецком направлении и пресекли две попытки противника провести ротацию подразделений. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки войск "Восток" Александра Гордеева.

Кроме того, ВС РФ поразили опорные пункты и места скопления живой силы украинской армии возле Равнополя, Урожайного, Старомайорского, Угледара и Гуляйполя. Также были уничтожены 12 пунктов временной дислокации, два пункта управления БПЛА и полевой пункт боепитания.

Всего украинские войска потеряли более 100 солдат, три единицы автомобильной техники, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и буксируемую гаубицу Д-20, добавил Гордеев.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженным силам России удалось занять и закрепиться на опорных пунктах ВСУ внутри населенного пункта Работино в Запорожской области.

До этого председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что российские бойцы уничтожили диверсионную группу ВМС Украины на Тендровской косе на юге Херсонской области.

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