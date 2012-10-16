Московские больницы и поликлиники капитально отремонтируют

Московские власти подвели итоги десяти открытых аукционов на выполнение работ по капитальному ремонту городских больниц и поликлиник, информирует пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике.

"Программой модернизации здравоохранения на проведение указанных торгов предусмотрено финансирование в размере 1,128 млрд рублей. Общее снижение по всем аукционам составило 17,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ремонту подлежат следующие лечебные учреждения: 7-ой хирургический корпус ГКБ № 71; 21-ый корпус ГКБ имени С.П. Боткина; 7-9 этажи 1-ого корпуса ГКБ № 12; операционный блок и блок реанимационного отделения ГКБ № 15 имени О.М. Филатова; хирургический корпус ГКБ № 55; 1-ый корпус городской больницы №56 (УЗ ЮАО) и городские поликлиники №115 (УЗ СЗАО), № 17, № 220 и № 85.

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