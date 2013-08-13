Быстровозводимые поликлиники Новой Москвы начнут работать в 2013 году

Работы по подготовке площадок для быстровозводимых поликлиник на территории Новой Москвы идут в соответствии с планом. Первых пациентов в поликлиниках планируют принять до конца года.

В поселках Крекшино и Первомайский территории учреждений полностью освободили от старых коммуникаций. Сейчас там ведут укладку фундамента.

Как отметил и.о. руководителя департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, в поселках Знамя Октября и 1 Мая вынос старых коммуникаций завершается. Там вскоре также начнутся работы "нулевого цикла", подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Добавим, что быстровозводимые учреждения здравоохранения представляют собой амбулаторно-поликлинические комплексы, оснащенные современным оборудованием. Помещения рассчитаны на 100-150 посещений в смену.