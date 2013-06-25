Пустующий дом в центре Москвы мигранты превратили в общежитие

Заброшенный дом в районе Хамовники в центре Москвы мигранты незаконно переоборудовали в общежитие с отдельными квартирами и жили там уже достаточно долгое время. Как сообщает ГУ МВД России по Москве, сигнал о нелегальном проживании иностранцев - граждан Узбекистана, Таджикистана и Турции - в отданном под снос корпусе 7 дома номер 23 по улице Льва Толстого поступил от участковых.

Напомним, что "сквоттеры" были задержаны в результате рейда "Нелегальный мигрант" сегодня утром. Первоначально сообщалось о 244 задержанных. Позднее стало известно, что полицейские совместно с сотрудниками ФСКН и МЧС обнаружили в доме 278 иностранцев. Они были доставлены в полицию для установления личности и проверки на причастность к ранее совершенным преступлениям, а также законности нахождения на территории России, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

На мигрантов составлено 22 административных материала: два - по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в РФ) и 20 - за проживание не по месту регистрации.