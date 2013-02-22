Охранять порядок в центре Москвы 23 февраля будут 4 тысячи полицейских

Следить за порядком в центре столицы в День защитника Отечества будут более 4 тысяч сотрудников полиции, а также солдат внутренних войск и дружинников.

В Москве в этот день запланированы несколько массовых мероприятий, в которых должны принять участие около 8 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичной полиции.

С 08:00 до 15.00 на площади Краснопресненской заставы пройдет митинг. В 11:00 начнется шествие по маршруту Страстной бульвар - Большая Дмитровка - площадь Революции, которое закончится в 11:30 митингом около гостиницы "Метрополь". И наконец еще один митинг будет организован на Пушкинской площади.

В главке столичной полиции отметили, что любые правонарушения будут пресекаться в соответствии с законом.