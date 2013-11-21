В ЦАО задержаны 26 нелегальных таксистов

Более тридцати таксистов задержаны в ходе проверки в центре столицы

В рамках операции "Заслон-2" в ЦАО накануне были задержаны 26 нелегальных таксистов, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В ходе проверки выяснилось, что водители осуществляли пассажирские перевозки без лицензии.

"20 автомобилей изъято и отправлено на штраф-стоянку до решения суда", - отмечается в сообщении.

В отношении уроженцев Таджикистана, Узбекистана и Северо-Кавказского федерального округа, составлены административные протоколы.