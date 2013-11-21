21 ноября 2013, 10:36Безопасность
В ЦАО задержаны 26 нелегальных таксистов
В рамках операции "Заслон-2" в ЦАО накануне были задержаны 26 нелегальных таксистов, сообщает пресс-служба столичной полиции.
В ходе проверки выяснилось, что водители осуществляли пассажирские перевозки без лицензии.
"20 автомобилей изъято и отправлено на штраф-стоянку до решения суда", - отмечается в сообщении.
В отношении уроженцев Таджикистана, Узбекистана и Северо-Кавказского федерального округа, составлены административные протоколы.
