Московские полицейские взяли под опеку детдом в Крылатском районе

Начальник УВД по Западному округу Москвы вместе с Общественным советом при УВД взяли под опеку детский дом в Крылатском.

Представители Общественного совета и УВД привезли в подарок детям игровые приставки, телевизоры, игрушки и косметические наборы, и всем девочкам и женщинам детского дома - цветы.

Полицейские заверили руководство детдома, что отныне будут оказывать поддержку детям и вместе с ними решать проблемные вопросы.

Это уже второе подобное учреждение, которое решено взять под совместный патронаж. Первое – в Ново-Переделкино – уже три года получает разностороннюю помощь от полицейских и членов Общественного совета: они обеспечивают ребят недостающей техникой, мебелью, помогают в трудоустройстве выпускникам.