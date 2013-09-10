На юго-западе Москвы скончался мужчина, задержанный полицией

На юго-западе Москвы скончался мужчина, задержанный сотрудниками полиции за хулиганство. Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По словам сотрудника пресс-службы, в понедельник вечером на пересечении улицы Каховка и Севастопольского проспекта сотрудники полиции заметили мужчину, который бил ногами и бутылкой припаркованные автомобили.

Полицейские попытались пресечь его действия, однако, мужчина начал агрессивно себя вести, пытаясь ударить стражей порядка. После этого его задержали.

"После задержания мужчина почувствовал себя плохо. Сотрудники полиции незамедлительно вызвали ему бригаду медиков, однако до их прибытия гражданин скончался", - сообщили в пресс-службе московской полиции.

Предварительная причина смерти – отрыв тромба. Сейчас по данному факту проводится проверка, по результату которой будет принято процессуальное решение.