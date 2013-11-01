Ребенок выдумал историю о скутеристе, плеснувшем кислотой ему в лицо

Одиннадцатилетний мальчик, якобы облитый кислотой на севере столицы, обманул мать и врачей, сообщили сетевому изданию M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

По словам представителя ведомства, ребенок придумал эту историю, чтобы избежать наказания: на самом деле мальчик получил ожоги, когда плеснул в костер найденную на улице жидкость - предположительно, ацетон. Инцидент произошел 1 ноября у дома 14 А по Волоколамскому шоссе.

Напомним, ранее сообщалось, что мальчика обрызгал кислотой скутерист. Ребенок позвонил матери, которая сообщила об инциденте в полицию и отвезла сына в больницу. У мальчика зафиксировали химические ожоги лица.

После этого полиция приступила к поискам водителя скутера.