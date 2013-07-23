В Москве после внеочередной аттестации уволят 16 участковых

Шестнадцать столичных участковых уполномоченных полиции будут уволены по результатам внеочередной переаттестации. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по Москве.

Комиссиями принято решение о том, что 1669 сотрудников полностью соответствуют своей должности, а 9 участковых смогут продолжить службу только на нижестоящих должностях.

"В связи с непрофессиональным соответствием из органов внутренних дел будут уволены 16 участковых уполномоченных полиции (ЦАО - 2; ВАО - 2, ЮВАО - 2, ЮАО - 4; ЮЗАО - 1, ЗАО - 1; СЗАО - 1, САО - 1, ТиНАО - 2). Кроме того, в период проведения аттестации 13 человек уволились из полиции по собственному желанию", - сказал представитель столичного главка МВД.

По различным уважительным причинам (больничный, отпуск и т.п.) 104 участковых пройдут переаттестацию позже. Еще 568 полицейских не подлежали аттестации, поскольку работают на этой должности менее года.