5 апреля на Новом Арбате пройдут показы российских дизайнеров

В Casino Café на Новом Арбате 5 апреля состоится показ пяти российских дизайнеров. Свои коллекции представят: дизайнерский дуэт 2Gun Towers, Dasha Gauser, Vera Olshvang & Kristina Tops, модный дом "Аlina Assi" и модный дом "KOGEL".

Кроме этого, гостей и участников мероприятия ожидает викторина и "экстремальный fashion-конкурс". Посетителей будут развлекать: группа "Перестрелки", Роман Санодзе, Алла Омелюта, Ксения Дежнева, а также DJ Dima Vladimirovich.

Сбор гостей с 20:30 до 21:30. Мероприятие пройдет в рамках празднования пятилетия проекта "Модельеры.ру".