Синоптики рассказали о погоде в праздничные выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Выходные на День народного единства будут дождливыми и относительно теплыми, передает телеканал Москва 24. По словам и.о. главы Гидрометцентра России Дмитрия Киктева, с 3 по 5 ноября в столице ожидается 5–10 градусов выше нуля.

Согласно прогнозам, в субботу, 3 ноября, местами возможен небольшой дождь. В воскресенье также высока вероятность осадков, зато в понедельник будет сухо, пообещал Киктев. Синоптик подчеркнул, что вместе с осадками москвичей ждет потепление. "Температура поползет вверх, днем ожидается от 5 до 10 градусов. Это существенно выше климатической нормы", – уточнил и.о. главы Гидрометцентра.

Как сообщили метеорологи, уже в четверг, 1 ноября, столбики термометров в столице поднимутся до 6–8 градусов выше нуля.

Ранее в центре погоды "Фобос" рассказали, что 31 октября станет последним холодным днем на этой неделе. В среду температура воздуха не поднимется выше 0.. +2 градусов.

Кроме того, минувшую ночь признали самой холодной с начала осени. По информации портала "Метеоновости", в ночь на 31 октября температура воздуха на метеостанции на ВДНХ понизилась до -2 градусов, а в некоторых районах Подмосковья было еще холоднее. В частности, в поселке Черусти подморозило до минус 6,6 градуса.