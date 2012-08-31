Разгонять облака над Москвой в День города не будут

В праздничные выходные осадков в столице не ожидается. В связи с этим разгон облаков, на который выделено 64 миллиона рублей, не потребуется.

В пятницу в Москву придет антициклон. Однако северный и северо-западный ветер принесут похолодание. В субботу температура в столице составит 13-15 градусов, в воскресенье – 15-17. Ночью температура может понизиться до 5 градусов.

Температура в выходные будет ниже нормы на 2-2,5 градуса ниже нормы, сказали "Интерфаксу" в Гидрометеобюро Москвы и Московской области.

Напомним, что в последний раз метеозащиту Москвы обеспечивали 12 июня 2012 года – в День России. Тогда облака разгоняли восемь самолетов: пять Ан-12 и три Ан-26. Они израсходовали более 1,5 тонн реагентов.